إلغاء إثيوبيا من الزيارة الملكية لدول شرق القارة الإفريقية ؟

بشكل مفاجئ، تداولت مصادر إعلامية متطابقة، إلغاء الملك محمد السادس للمحطة الثالثة من زياراته لدول شرق إفريقيا، حيث حل الملك برواندا كأول دولة تلتها تنزانيا التي مازال يتواجد فيها، فيما المحطة

شوف تيفي



بشكل مفاجئ، تداولت مصادر إعلامية متطابقة، إلغاء الملك محمد السادس للمحطة الثالثة من زياراته لدول شرق إفريقيا، حيث حل الملك برواندا كأول دولة تلتها تنزانيا التي مازال يتواجد فيها، فيما المحطة الأخيرة إثيوبيا تقول عدة مصادر إعلامية قد ألغيت.

وحسب ما تم تداوله، فستقتصر زيارة الملك إلى كل من رواندا التي قضى فيها ثلاثة أيام توجت بالعديد من الإتفاقيات الإقتصادية والسياسية، قبل التوجه نحو تنزانيا التي يتواجد بها حاليا دون أن تكشف المصادر التي روجت الأخبار عن الأسباب وراء إلغاء الزيارة لدولة إثيوبيا أو تأجيلها لوقت لاحق. وقد اتصلت شوف تيفي بأكثر من مصدر للتأكد من الخبر لكن أغلب مصادرنا رفضت التعليق في غياب أي خبر رسمي في الموضوع.

وتحدتث عدة مصادر أن الملك محمد السادس سيقضي بعض الوقت بجزيرة "زانجبار" الساحلية أثناء زيارته لتانزانيا.