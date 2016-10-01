أخيرا و بالفيديو.. الواتساب يطلق خاصية جديدة

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أطلق تطبيق "واتساب" للمراسلات عبر الإنترنت خاصية مكالمات الفيديو، وظهرت أخيرا ميزة المكالمات المرئية في النسخة الجديدة للواتساب .
ولتفعيل هذه الخاصية الجديدة يجب على المستخدمين القيام بحذف الإصدار القديم، وتثبيث الإصدار الجديد.
ويعدّ واتساب من أكثر التطبيقات شعبية في عالم التراسل الفوري ويستخدمه أكثر من مليار مشترك شهرياً، بحسب ما أعلنته الشركة في وقت سابق.
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