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عاجل :مواجهات عنيفة ترسل 30 عنصرا من القوات المساعدة إلى المستشفى بسطات
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 15:30 عاجل :مواجهات عنيفة ترسل 30 عنصرا من القوات المساعدة إلى المستشفى بسطات | حوادث و حقوق
عاجل :مواجهات عنيفة ترسل 30 عنصرا من القوات المساعدة إلى المستشفى بسطات
ذكرت مصادر مطلعة، أن 30 عنصرا من القوات المساعدة أصيبوا بعد ظهر اليوم الأربعاء بمدينة سطات، عقب إشرافهم على عملية تأمين عملية الحرث التي يقوم بها أعضاء الفارسية للأراضي الفلاحية.

شوف تيفي:


ذكرت مصادر مطلعة، أن 30 عنصرا من القوات المساعدة أصيبوا بعد ظهر اليوم الأربعاء بمدينة سطات، عقب إشرافهم على عملية تأمين عملية الحرث التي يقوم بها أعضاء الفارسية للأراضي الفلاحية.

وأضافت ذات المصادر، أن 22 عنصرا أمنيا تم نقلهم عبر سيارات الوقاية المدنية تباعا نحو قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الحسن الثاني بسطات، في حين مازال ثمانية آخرين ينتظرون سيارات الإسعاف لتلحقهم بزملائهم.

و إندلعت المواجهات صباح اليوم الأربعاء بمنطقة فلاحية بدوار "البيرات" نواحي ابن أحمد، حيث تدخل سكان الدوار لمنع جرافات أعضاء التعاونية الفارسية من حرث الأرض بداعي أنها سلالية وليست ملكا لأحد.

وكشفت مصادر مطلعة أن الدرك الملكي بمنطقة إبن أحمد سيتدخل على الخط ليفتح تحقيقا في الواقعة، في حين أعلن إستنفار كبير بالمركز الإستشفائي الحسن الثاني بسطات.

 

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