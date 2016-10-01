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بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 15:22 عاجل: الزلزال بالحسيمة | مجتمع
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أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء، بأن هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الأربعاء، بعرض مدينة الحسيمة.

شوف تيفي:


أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء، بأن هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الأربعاء، بعرض مدينة الحسيمة.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد أن هذه الهزة الأرضية سجلت عند الساعة الثانية عشرة و 52 دقيقة زوالا.


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