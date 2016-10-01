عاجل: الزلزال بالحسيمة

شوف تيفي:
أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء، بأن هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر سجلت، اليوم الأربعاء، بعرض مدينة الحسيمة.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد أن هذه الهزة الأرضية سجلت عند الساعة الثانية عشرة و 52 دقيقة زوالا.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.