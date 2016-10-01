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بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 14:57 يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فسيدي معروف | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فسيدي معروف
فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في حادث سرقة مُحكمة جرت فصولها بإقامة الضحى السكنية بسيدي معروف يوم أمس الثلاثاء.

شوف تيفي: م غ

فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في حادث سرقة مُحكمة جرت فصولها بإقامة الضحى السكنية بسيدي معروف يوم أمس الثلاثاء.

و تعود فصول الواقعة، عندما تفاجأت إحدى السيدات التي تقطن بالعمار 4 بالمنطقة السكنية المستقبل بمنزلها مفتوحا بعد عودتها من عملها، حيث وقفت من هول الصدمة على سرقة بعض أثاث منزلها و صيغتها الذهبية.

و قد توجهت السيدة مباشرة إلى الدائرة الأمنية حيث وضعت شكايتها في انتظار توقيف من يقف وراء هذه السرقة.
وعلمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن مجموعة من سكان المستقبل يشتكون من سرقات موصوفة يقوم بها مجهولين يستغلون غياب السكان عن منازلهم .


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