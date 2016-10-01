محمد حصاد : دور الساكنة في إنجاح ''الكوب 22'' أكبر بكثير من رجال السلطة

صرح وزير الداخلية محمد حصاد أن العمل الذي ستقوم به الساكنة خلال ''الكوب 22'''' أكثر بكثير مما سيقوم به رجال السلطة بحكم أن ضيوف المملكة خلال هذه القمة سيكونون في اتصال مباشر مع الساكنة المحلية من سائقي

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صرح وزير الداخلية محمد حصاد أن العمل الذي ستقوم به الساكنة خلال "الكوب 22"" أكثر بكثير مما سيقوم به رجال السلطة بحكم أن ضيوف المملكة خلال هذه القمة سيكونون في اتصال مباشر مع الساكنة المحلية من سائقي سيارات أجرة وأصحاب المتاجر والمواطنين مما يقتضي تقديم نظرة إيجابية لهؤلاء المشاركين تشرف البلد والملك محمد السادس الذي اقترح احتضان المغرب لهذه التظاهرة وإقامتها بمدينة مراكش".

وأكد حصاد حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة انخراط ساكنة المدينة الحمراء، "التي تتحلى بالأريحية وكرم الضيافة"، في إنجاح الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرات المناخ وإعطاء صورة ايجابية تشرف المملكة.

وأفاد وزير الداخلية خلال لقاء عقد يوم أمس الثلاثاء بمقر ولاية جهة مراكش أسفي، أن إنجاح تظاهرة عالمية من هذا القبيل لا يقتصر فقط على المصالح الإدارية وإنما يشمل أيضا السكان، حيث أشار إلى أن قمة المناخ تعد أكبر تظاهرة عالمية تحتضنها المدينة الحمراء من حيث عدد المشاركين المرتقب أن يتجاوز عددهم 20 ألف مشارك إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول.

و شدد حصاد، الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، على ضرورة إبراز الصورة الإيجابية للمغرب، إذ أن قمة المناخ التي ستحتضنها مراكش من 7 إلى 18 نونبر المقبل ستعرف أيضا مشاركة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وستكون فرصة مواتية بالنسبة لفعاليات المجتمع المدني بالمغرب للاحتكاك مع هذه المنظمات العالمية والاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال المحافظة على البيئة.

من جهة ثانية تطرق عمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد ألى مجموعة من الأوراش الصديقة للبيئة المفتوحة بالمدينة تزامنا مع احتضان "كوب22" من بينها الحافلات الكهربائية، والمطرح العمومي القديم لإنتاج الكهرباء من خلال النفايات، والمطرح الجديد الذي سيضم معملا لتثمين وفرز النفايات، وكذا مرفق الإنارة العمومية، فضلا عن اكتمال تهيئة المساحات الخضراء.

وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب هذا اللقاء، قال والي جهة مراكش أسفي ، أن قمة "كوب22" تعد اعترافا بالنموذج المغربي الناجح في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الذي يقوده الملك مضيفا أن الأشغال المتعلقة بالتحضير لهذه القمة تشرف على نهايتها.

وتخللت هذا اللقاء مداخلات لعدد من الفاعلين والمنتخبين، أكدت في المجمل على تعبئة وتجند جميع القطاعات وساكنة مراكش وفعاليات المجتمع المدني من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي الذي سيعطي لا محالة دفعة قوية للمدينة.