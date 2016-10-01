انفراد: هذا ما قاله والد الطالبة صابرين عن خبر حملها وبالدليل

بعد الأنباء الي راجت مؤخرا حول حمل الطالبة صابرين قبل مقتلها الأحد الماضي بالدار البيضاء، نفى والد صابرين ادريس سلمان، نفيا قاطعا أن تكون ابنته حاملا قيد حياتها.



شوف تيفي: م غ



بعد الأنباء الي راجت مؤخرا حول حمل الطالبة صابرين قبل مقتلها الأحد الماضي بالدار البيضاء، نفى والد صابرين ادريس سلمان، نفيا قاطعا أن تكون ابنته حاملا قيد حياتها.

وكشف الوالد المكلوم بعد فراق ابنته الوحيدة، أن صابرين و قبل مقتلها على يد صديقها المهدي بلعيان، بثلاثة أيام كانت "حائض" و أعراض العادة الشهرية كانت بادية عليها، مفندا كل الأنباء التي روجها بعض المقربين من المتهم الرئيسي في هذه القضية.

في سياق متصل علمت "شوف تيفي"، أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 29 نونبر المقبل، كتاريخ لموعد الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر.

و مازالت حسب مصادرنا التحقيقات متواصلة في هذه القضية بعد استدعاء 5 أصدقاء كانوا يومها في جلسة بمنزل المهدي الواقع بإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء.



