بالفيديو..إحالة ممثلة مغربية على مستشفى الأمراض العقلية بعد إغتصابها من طرف ابن مسؤول بارز بأكادير

ظهر فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بأكادير و هو شريط صوتي ، قيل أنه للفتاة التي تسلقت العمود الكهربائي للإنتحار بعد حفظ شكايتها التي تتهم فيها إبن مسؤول كبير بإغتصابها.

شوف تيفي



ظهر فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بأكادير و هو شريط صوتي ، قيل أنه للفتاة التي تسلقت العمود الكهربائي للإنتحار بعد حفظ شكايتها التي تتهم فيها إبن مسؤول كبير بإغتصابها.

وحسب مقطع الفيديو الذي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، كشفت الشابة التي ثمت إحالتها على مستشفى الأمراض العقلية، أنها تعشق الثمثيل منذ الصغر، وقد مكنها ذلك من المشاركة في عدد من الأعمال السينمائية المغربية، كما أنها كانت تتابع دراستها بمستوى الباكالوريا بشكل عادي، إلى حين تعرضها لمضايقات واغتصاب من قبل ابن أحد المسؤولين.

وحكت الضحية من خلال الشريط الصوتي أطوار إغتصابها من طرف إبن المسؤول، حيث قالت أن المتهم تتبع خطاها في أواخر فبراير 2011 عندما كانت عائدة من صالون للحلاقة بحي الداخلة بأكادير بهدف الحضور لعيد ميلاد أختها، إذ تحرش بها وعاكسها أكثر من مرة في طريق عودتها من الثانوية التي تدرس بها آنداك، وهي ثانوية يوسف بن تاشفين بأكادير.

وأفادت "جهاد ،" أن المتهم هددها بالسلاح الأبيض إن لم ترافقه نحو إحدى الفيلات التي لم تنتهي بها الأشغال، حيث قام باغتصابها وافتضاض بكارتها رغما عنها، مصرحة أن والد المتهم الذي فر إلى وجهة غير معلومة حاول طمس معالم الجريمة بالوعود، دون الوفاء بها.

وأكدت الشابة في تصريحها أن هدفها من محاولة الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بحي إيليغ قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، هو بهدف إثارة الإنتباه إلى مشكلتها بعد إنسداد الأفق ومحاولة للضغط من أجل إنصافها من طرف العدالة.



وطالبت الضحية، المسؤولين والجمعيات الحقوقية بالوقوف إلى جانبها ومحاكمة الجاني وليس إحالتها على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان.