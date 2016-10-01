عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''

علمت ''شوف تيفي''، أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 29 نونبر القادم، كتاريخ لموعد الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد



شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 29 نونبر القادم، كتاريخ لموعد الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر.

و يتابع حسب مصادرنا في هذه القضية، المهدي و أمين في حالة اعتقال والصديقة المقربة لصابرين، كوثر التي تتابع في حالة سراح مؤقت بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم، فيما كانت الشرطة القضائية استدعت صديقة رابعة في هذه القضية.

و مازالت حسب مصادرنا التحقيقات متواصلة في هذه القضية بعد استدعاء 5 أصدقاء كانوا يومها في جلسة بمنزل المهدي الواقع بإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء.