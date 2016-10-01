 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد: هذا ما قاله والد الطالبة صابرين عن خبر حملها وبالدليل | حوادث و حقوق

انفراد: هذا ما قاله والد الطالبة صابرين عن خبر حملها وبالدليل

بالفيديو..إحالة ممثلة مغربية على مستشفى الأمراض العقلية بعد إغتصابها من طرف ابن مسؤول بارز بأكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو..إحالة ممثلة مغربية على مستشفى الأمراض العقلية بعد إغتصابها من طرف ابن مسؤول بارز

عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة صابرين | حوادث و حقوق

عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''

بعد فشل الأحزاب السياسية ...مبادرة وطنية لإصلاح قطاع الصحة | بوليتيك

بعد فشل الأحزاب السياسية ...مبادرة وطنية لإصلاح قطاع الصحة

مجموعة البنك الشعبي تصدر كتابا أبيض حول سياسة النجاعة الطاقية والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة | اقتصاد

مجموعة ''البنك الشعبي'' تصدر كتابا أبيض حول سياسة النجاعة الطاقية والاستثمار في مجال الطاقات

نواب العدالة والتنمية يعقدون إجتماعا موسعا في البرلمان | بوليتيك

نواب العدالة والتنمية يعقدون إجتماعا موسعا في البرلمان

صادم و بالصور..العثور على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة ببني ملال | حوادث و حقوق

صادم و بالصور..العثور على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة ببني ملال

تصعيد خطير..موريتانيا تسمح للبوليساريو بنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـالكركرات | بوليتيك

تصعيد خطير..موريتانيا تسمح للبوليساريو بنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـ''الكركرات''

مثير..اتهامات مباشرة لممرضة قتلت ثمانية مسنين | دولي

مثير..اتهامات مباشرة لممرضة قتلت ثمانية مسنين

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 12:58 عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة صابرين | حوادث و حقوق
عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''
علمت ''شوف تيفي''، أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 29 نونبر القادم، كتاريخ لموعد الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد


شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 29 نونبر القادم، كتاريخ لموعد الجلسة الأولى في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة صديقها المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة يوم الأحد 16 أكتوبر.

و يتابع حسب مصادرنا في هذه القضية، المهدي و أمين في حالة اعتقال والصديقة المقربة لصابرين، كوثر التي تتابع في حالة سراح مؤقت بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم، فيما كانت الشرطة القضائية استدعت صديقة رابعة في هذه القضية.

و مازالت حسب مصادرنا التحقيقات متواصلة في هذه القضية بعد استدعاء 5 أصدقاء كانوا يومها في جلسة بمنزل المهدي الواقع بإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صابرين حمل علاقة غير شرعية مهدي بلعيان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

انفراد: هذا ما قاله والد الطالبة صابرين عن خبر حملها وبالدليل | حوادث و حقوق

انفراد: هذا ما قاله والد الطالبة صابرين عن خبر حملها وبالدليل

بالفيديو..إحالة ممثلة مغربية على مستشفى الأمراض العقلية بعد إغتصابها من طرف ابن مسؤول بارز بأكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو..إحالة ممثلة مغربية على مستشفى الأمراض العقلية بعد إغتصابها من طرف ابن مسؤول بارز بأكادير

صادم و بالصور..العثور على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة ببني ملال | حوادث و حقوق

صادم و بالصور..العثور على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة ببني ملال

هذا ما وقع للسيدة التي بترت العضو التناسلي لزوجها انتقاما من خيانته لها | حوادث و حقوق

هذا ما وقع للسيدة التي بترت العضو التناسلي لزوجها انتقاما من خيانته لها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد أغنيته المغربية..فنان لبناني يوجه رسالة للملك محمد السادس | بــووز
منذ 45 دقيقة

بعد أغنيته المغربية..فنان لبناني يوجه رسالة للملك محمد السادس

هكذا تستعد مدينة الرباط لمؤتمر المناخ كوب 22 الذي تحتضنه مراكش الشهر المقبل | خارج البلاطو

هكذا تستعد مدينة الرباط لمؤتمر المناخ كوب 22 الذي تحتضنه مراكش الشهر المقبل

خنزير يهاجم ساكنة حي السغروشني بفاس ويخلف اصابة ثلاث أشخاص | قنوات أخرى

خنزير يهاجم ساكنة حي السغروشني بفاس ويخلف اصابة ثلاث أشخاص

علال القادوس يعود لكم من جديد..شوفو أشنو قال على بنكيران | بــووز

علال القادوس يعود لكم من جديد..شوفو أشنو قال على بنكيران

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

محمد حصاد : دور الساكنة في إنجاح الكوب 22 أكبر بكثير من رجال السلطة | بوليتيك
منذ 3 دقائق

محمد حصاد : دور الساكنة في إنجاح ''الكوب 22'' أكبر بكثير من رجال السلطة

انفراد: هذا ما قاله والد الطالبة صابرين عن خبر حملها وبالدليل | حوادث و حقوق

انفراد: هذا ما قاله والد الطالبة صابرين عن خبر حملها وبالدليل

بالفيديو..إحالة ممثلة مغربية على مستشفى الأمراض العقلية بعد إغتصابها من طرف ابن مسؤول بارز بأكادير | حوادث و حقوق

بالفيديو..إحالة ممثلة مغربية على مستشفى الأمراض العقلية بعد إغتصابها من طرف ابن مسؤول بارز

عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة صابرين | حوادث و حقوق

عاجل: هذا هو موعد محاكمة المتهمين في قضية مقتل الطالبة ''صابرين''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.