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بعد فشل الأحزاب السياسية ...مبادرة وطنية لإصلاح قطاع الصحة
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 12:57 بعد فشل الأحزاب السياسية ...مبادرة وطنية لإصلاح قطاع الصحة | بوليتيك
بعد فشل الأحزاب السياسية ...مبادرة وطنية لإصلاح قطاع الصحة
أطلق أطباء بالقطاع العام ومهتمون مبادرة وطنية لإصلاح قطاع الصحة بالمغرب، بعد فشل الأحزاب السياسية في النهوض بالقطاع.

شوف تيفي


أطلق أطباء ومهتمون مبادرة وطنية لإصلاح قطاع الصحة بالمغرب، بعد فشل الأحزاب السياسية في النهوض بالقطاع.

وعقد أصحاب المبادرة الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، إجتماعا أوليا يوم أمس بالرباط، ستليه إجتماعات تنسيقية بمختلف المدن المغربية في أفق تأسيس منظمة، تضم جميع المهتمين بالنهوض بالقطاع.

وحسب نداء أطلقه أصحاب المبادرة، فالدعوة موجهة "لكل غيورة و غيور للإنضمام إلي المبادرة المدنية لإصلاح هذا القطاع الإجتماعي الذي يهمنا جميعا كمغاربة، فهو حق نص عليه الدستور المغربي الذي قال إن جميع المغاربة من حقهم أن يتوفروا على خدمات صحية ذات جودة عالية."

وصرحت مصادر من داخل القيمين على المبادرة، بأن الهدف الأساسي هو إصلاح قطاع الصحة بعد فشل جميع الأحزاب، حيث أن السياسات المتبعة زادت من تفاقم مشاكل القطاع، وعجزت بالكامل عن إيجاد حلول ملموسة وواقعية.

وأضافت ذات المصادر، أن المبادرة بعيدة عن جميع الأحزاب السياسية، فهي مبادرة أطلقتها طبيبة بالقطاع العام، ووجدت ترحيبا لدى المشتغلين في الميدان والفاعلين السياسيين والإجتماعيين.

 

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