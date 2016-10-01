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نواب العدالة والتنمية يعقدون إجتماعا موسعا في البرلمان
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 12:34 نواب العدالة والتنمية يعقدون إجتماعا موسعا في البرلمان | بوليتيك
نواب العدالة والتنمية يعقدون إجتماعا موسعا في البرلمان
علمت ''شوف تيفي'' أن نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سيعقدون إجتماعا موسعا يوم الثلاثاء المقبل فاتح أكتوبر بمقر البرلمان.

 

بوليتيك

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سيعقدون إجتماعا موسعا يوم الثلاثاء المقبل فاتح أكتوبر بمقر البرلمان.
وكشفت ذات المصادر، أن الإجتماع سيوزع النواب البرلمانيين على اللجان داخل القطاعات بالمؤسسة التشريعية، حيث سيختار النواب اللجان التي يرغبون في الإشتغال فيها حسب تكويناتهم الأكاديمية وخبراتهم الميدانية تضيف ذات المصادر.

ولم تستبعد ذات المصادر، أن يتم التداول في إنتخاب رئيس جديد للفريق بالبرلمان، خلفا لعبد الله بوانو الذي أنهى ولايتين على رأس الفريق، حيث ثم تعيين سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني للحزب مؤقتا كرئيس للفريق إلى حين إنتخاب رئيس جديد.

وأضافت ذات المصادر، أن اللقاء سيناقش القوانين الداخلية لمجلس النواب، كي يتعرف عليها الملتحقين الجدد، بالإضافة إلى تذكيرهم بالواجبات المالية للنواب البرلمانيين إتجاه الحزب، المحددة في 9000 درهم شهريا للنواب الفائزين في اللائحة الوطنية و 7500 في اللائحة المحلية.

 

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