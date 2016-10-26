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صادم و بالصور..العثور على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة ببني ملال
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 12:13 صادم و بالصور..العثور على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة ببني ملال | حوادث و حقوق
صادم و بالصور..العثور على جثة رضيع داخل حاوية للقمامة ببني ملال
عثر شخص ''ميخالي'' يجمع المتلاشيات من حاويات القمامة والأزبال ، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، ببني ملال على جثة رضيع مرمية في إحدى الحاويات.

 

"شوف تيفي"

عثر شخص "ميخالي" يجمع المتلاشيات من حاويات القمامة والأزبال ، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، ببني ملال على جثة رضيع مرمية في إحدى الحاويات.


وحسب مصادر محلية فإن "الميخالي" كان يقوم بعمله بشكل عادي ليتفاجأ من هول المنظر بعد أن عثر على جثة رضيع ميت ملفوفة بغطاء ومرمي داخل حاوية أزبال فسارع إلى إبلاغ مجموعة من المواطنين كانوا بعين المكان، والذين ربطوا الاتصال بالمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما نقلت سيارة الاسعاف الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

جدير بالذكر بأن مختلف المدن المغربية، شهدت في الآونة الأخيرة، ارتفاع حالات التخلي عن الرضع، حيث عثر مجموعة من المواطنين على العشرات منهم إما في حالة صحية جيدة أو جثت هامدة.

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المغرب شوف تيفي بني ملال المستشفى الجهوي رضيع جثة

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