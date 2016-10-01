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تصعيد خطير..موريتانيا تسمح للبوليساريو بنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـ''الكركرات''
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 11:53 تصعيد خطير..موريتانيا تسمح للبوليساريو بنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـالكركرات | بوليتيك
تصعيد خطير..موريتانيا تسمح للبوليساريو بنشر مقاتليها على شاطئ مقابل لـ''الكركرات''
في تصعيد خطير أقدمت الحكومة الموريتانية لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة الموقعة بين المغرب و البوليساريو في شتنبر 1991، على منح تسهيلات لجبهة البوليساريو، مكنتها من نشر مجموعة من مقاتليها على الشاطئ



شوف تيفي

في تصعيد خطير أقدمت الحكومة الموريتانية لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة الموقعة بين المغرب و البوليساريو في شتنبر 1991، على منح تسهيلات لجبهة البوليساريو، مكنتها من نشر مجموعة من مقاتليها على الشاطئ الأطلسي المقابل لمنطقة الكركرات.

و بثث جبهة البوليساريو، حسب ما نشرته اليوم الأربعاء يومية المساء،صورا تظهر اثنين من مسلحيها على شاطئ المحيط لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة، و قالت الجبهة إن كتيبة من مسلحيها وصلت إلى شاطئ المحيط الأطلسي قبالة منطقة الكركرات لتكون أول وحدة عسكرية تتمركز على الشاطئ رغم التواجد العسكري المغربي في المنطقة.


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