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بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 11:45 مثير..اتهامات مباشرة لممرضة قتلت ثمانية مسنين | دولي
مثير..اتهامات مباشرة لممرضة قتلت ثمانية مسنين
في أكبر قضية جنائية،اتهمت الشرطة الكندية،ممرضة بقتل 8 مسنين بعد استخدام مخدر في دارين للمسنين في إقليم أونتاريو.

شوف تيفي: وكالات

في أكبر قضية جنائية،اتهمت الشرطة الكندية،ممرضة بقتل 8 مسنين بعد استخدام مخدر في دارين للمسنين في إقليم أونتاريو.

واتهمت إليزابيث ويتلوفر (49 عاما) بقتل خمس نساء وثلاثة رجال في بلدتي وودستوك ولندن بين عامي 2007 و2014 ومثلت أمام المحكمة يوم الثلاثاء وبقيت في الحجز.

وقال وليام رينتون قائد شرطة وودستوك إن الضباط بدأوا التحقيق بعد تلقي معلومات. ورفض التكهن بشأن دافع المرأة. مضيفا خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "هذا التحقيق يجري التعامل معه على أنه قتل متعدد.

 

 

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