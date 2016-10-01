هذا ما وقع للسيدة التي بترت العضو التناسلي لزوجها انتقاما من خيانته لها

اقتادت المصالح الأمنية بمدينة فاس، السيدة التي أجهزت على العضو التناسلي لزوجها بواسطة آلة حادة يوم أمس الثلاثاء.

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اقتادت المصالح الأمنية بمدينة فاس، السيدة التي أجهزت على العضو التناسلي لزوجها بواسطة آلة حادة يوم أمس الثلاثاء.



و جرى اعتقال السيدة مباشرة بعدما نقلت زوجها في حالة خطيرة إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس من طرف العناصر الأمنية التي علمت بالموضوع بعد اتصال إدارة المستشفى.



و كانت الزوجة قد أقدمت على قطع العضو الذكري لزوجها في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين-الثلاثاء، بواسطة آلة حادة انتقاما من خيانته لها.







