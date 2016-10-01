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إنطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الثانية لبن كيران
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 11:13 إنطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الثانية لبن كيران | بوليتيك
إنطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الثانية لبن كيران
علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين سيطلق الجولة الثانية من المشاورات إبتداءا من بداية الأسبوع المقبل.

شوف تيفي 


علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين سيطلق الجولة الثانية من المشاورات إبتداءا من بداية الأسبوع المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن المشاورات المرتقبة ستكون حاسمة، حيث سيستمع بن كيران رسميا في إطار الجولات الثانية إلى عروض الأحزاب المرتقبة دخولها في التحالف الحكومي المقبل، حيث سيتم التداول في الحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي.

وكشفت ذات المصادر، أن تصريح بن كيران الأخير بعدم رضوخه للإبتزاز يعني أنه لن يمنح أكثر من الوقت للأحزاب التي تحالف معها في النسخة الثانية للحكومة المنتهية ولايتها، حيث سيطلق المشاورات مع كل من حزب الإستقلال وحليفه التقدم والإشتراكية الذي يتردد أمينه العام نبيل بن عبد الله بشكل يومي على منزل رئيس الحكومة، في إنتظار الموقف الرسمي المتذبذب لحزب الإتحاد الإشتراكي الذي قد يعوض بحزب سياسي أخر.

وقالت ذات المصادر، أن الأسبوع المقبل سيكشف الستار عن التنظيمات السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة بشكل كبير، حيث أن المهلة الأخيرة التي حددها بن كيران لبدء المشاورات الأساسية لتشكيل الحكومة ستنتهي نهاية الأسبوع الحالي.


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المشاورات الحكومة التنظيمات السياسية الحقائب بن كيران شوف تيفي

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