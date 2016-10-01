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عاجل: من جديد الاستماع لبنادري الداودي الذي اغتصب ابنته
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 10:56 عاجل: من جديد الاستماع لبنادري الداودي الذي اغتصب ابنته | ثقافة و فنون
عاجل: من جديد الاستماع لبنادري الداودي الذي اغتصب ابنته
علمت ''شوف تيفي'' أن بنادري الداودية رضوان الملقب ''بالفوضى'' يمثل اليوم الأربعاء أمام قاضي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن بنادري الداودية رضوان الملقب "بالفوضى" يمثل اليوم الأربعاء أمام قاضي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وتأتي هذه الجلسة الجديدة، في إطار الاستماع من جديد لرضوان بعد التهم الموجهة إليه.

وكانت زوجة البنادري قد خرجت بعد تفجير القضية بتصريح نفت من خلاله التهمة الموجهة لزوجها مؤكدة أنه يتابع بعد تسببه في حادثة سير أدخلت رجل إلى غيبوبة لم يستفق بعد منها.

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شوف تيفي المغرب بنادري الداودية تهمة محكمة

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