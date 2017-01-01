في إنتظار بن كيران...بلمختار يوافق على إنهاء معاناة ضحايا النظامين في التعليم

وافقت وزارة التربية الوطنية على قبول مقترح ست نقابات تعليمية بخصوص السنوات الإعتبارية وحصرها في ست سنوات كحد أقصىى، محددة تاريخ المفعول الاداري والمالي لتسوية الملف في 01/01/2017.

شوف تيفي

وافقت وزارة التربية الوطنية على قبول مقترح ست نقابات تعليمية بخصوص السنوات الإعتبارية وحصرها في ست سنوات كحد أقصىى، محددة تاريخ المفعول الاداري والمالي لتسوية الملف في 01/01/2017.

وجاء القرار الذي سينهي معاناة ضحايا النظامين الأساسيين "85-2003" ، عقب إجتماع اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 بين ووزارة التربية الوطنية وست نقابات تعليمية، للاطلاع على مقترحات حل ملف ضحايا النظامين من خلال خلاصات اللجنة التقنية المكونة من الوزارات المعنية.

وإنتهى اللقاء الذي حضره مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم ومساعدوه مع ممثلين عن النقابات التعليمية، بقبول الوزارة مقترح النقابات وذلك باحتساب السنوات الجزافية حيث تم منح ست سنوات كحد أقصى وحددت الوزارة تاريخ المفعول الاداري والمالي في مطلع السنة الجارية.

وحسب بلاغ مشترك بين الطرفين المجتمعين، اعتبرت النقابات عرض الوزارة "ايجابيا وبداية لحل ملف عمر طويلا ومؤكدة على ضرورة حل شمولي للملف لجبر الضرر الذي لحق المعنيين، مؤكدة على ضرورة فتح باقي الملفات العالقة في الحوار القطاعي وعلى رأسها اخراج النظام الأساسي الجديد".

من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة أن إجتماع اليوم رهين بقبول المجلس الحكومي المرتقب الخميس المقبل، للقرار الذي وافقت عليه الوزارة اليوم مع النقابات، لكن ذات المصادر إستبعدت رفض الحكومة لهذه البادرة نظرا لتواجد الذراع النقابي لحزب المصباح مع النقابات الموقعة من جهة، ورغبة بن كيران في إمتصاص غضب الأطر التعليمية من الإكتظاظ وإقتطاعات صندوق التقاعد من جهة ثانية.