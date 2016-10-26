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بالصورة.. جميلة البدوي ودي جي فان بمراكش
بتاريــخ : 26 أكتوبر 2016 / 00:44 بالصورة.. جميلة البدوي ودي جي فان بمراكش | ثقافة و فنون
بالصورة.. جميلة البدوي ودي جي فان بمراكش
نشرت الفنانة المغربية المقيمة بالخليج جميلة البدوي اليوم الثلاثاء على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لها تجمعها بالدي جي فان بمدينة مراكش.

"شوف تيفي": زينب نمروك

نشرت الفنانة المغربية المقيمة بالخليج جميلة البدوي اليوم الثلاثاء على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة لها تجمعها بالدي جي فان بمدينة مراكش.

ويبدو من خلال الصورة أن جميلة في قمة السعادة بلقائها مع فان، حيث أرفقت الصورة بتدوينة،خاطبت من خلالها جمهورها الذين عبروا بدورهم عن إعجابهم الكبير بهدا اللقاء.

وقد نالت الصورة إعجاب كل من جمهور البدوي وفان، كما تمنوا أن يجمعهما عمل فني في القريب العاجل

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‫شوف تيفي

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دي جي فان جميلة البدوي زينب نمروك مراكش الخليج

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