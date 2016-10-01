وزارة العدل تنظم أيامها المفتوحة الشهر المقبل لبسط حصيلتها

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها ''ستعرف بالمجهودات التي تبذلها في تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل، وبالمنجزات التي باشرتها في بناء المحاكم وتطويرها وتحديث الإدارة وتجديد جملة من القوانين المسطرية

شوف تيفي

أعلنت وزارة العدل والحريات أنها "ستعرف بالمجهودات التي تبذلها في تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل، وبالمنجزات التي باشرتها في بناء المحاكم وتطويرها وتحديث الإدارة وتجديد جملة من القوانين المسطرية والموضوعية"، وذلك من خلال أيام الأبواب المفتوحة، يومي الثالث والرابع من نونبر المقبل، اختارت لها شعار "المواطن شريك أساسي في ورش الإصلاح".

وجاء في بلاغ الوزارة، توصلت به شوف تيفي أن هذه الأبواب المفتوحة، "تكرس سياستها المنفتحة اتجاه المواطن والمحيط الخارجي، والتزاما منها بواجب التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين ومع مختلف الفعاليات الحقوقية والقانونية والمجتمع المدني والمتدخلين في منظومة العدل".

وسيشهد البرنامج المقترح خلال هذه الأيام، عدة أنشطة تشمل أروقة موضوعاتية وزيارات لمختلف المصالح الإدارية بالوزارة، إضافة إلى معرض للذاكرة القضائية.