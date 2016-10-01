صادم ..ضبظ زوجته تخونه في عقر منزله بالبيضاء وهكذا كانت ردة فعله

ألقت الشرطة القضائية لولاية أمن الدارالبيضاء بسيدي البرنوصي بداية هذا الأسبوع القبض على سيدة تبلغ حوالي 34 سنة،متلبسة بخيانة زوجها مع رجل آخر،داخل منزل الزوجية

شوف تيفي:م.ج

ألقت الشرطة القضائية لولاية أمن الدارالبيضاء بسيدي البرنوصي بداية هذا الأسبوع القبض على سيدة تبلغ حوالي 34 سنة،متلبسة بخيانة زوجها مع رجل آخر،داخل منزل الزوجية

و حسب مصادرنا،تعود تفاصيل القضية، حين اصطحبت السيدة المتورطة طفليها إلى

المدرسة ككل يوم وعند عودتها للبيت شاهدها أحد الجيران وهي تدخل شقتها رفقة رجل غريب ،ليبلغ الزوج عما تقوم به زوجته ليبلغ الأخير العناصر الأمنية حيث تم إلقاء القبض عليها حينها.

وتقول ذات المصادر،إن المعنية بالأمر حاولت أن تدافع عن نفسها بحجة أن خليلها هو صديق أخيها في الديار الأوروبية وجاءت زيارته لها لغرض عائلي ولا تربط بينهما أية علاقة.

و لا زالت التحقيقات إلى حدود كتابة هذه الأسطر متواصلة للبحث أكثر في هذا الموضوع.