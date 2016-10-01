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توقيف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 23:35 توقيف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق
توقيف مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات
في إطار مكافحة المخدرات،تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات للبحث من أجل

شوف تيفي

في إطار مكافحة المخدرات،تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات بمختلف أصنافها.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن توقيف المشتبه به جرى على متن سيارة خاصة بطنجة رفقة ثلاثة مساهمين آخرين، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأفاد البلاغ بأن توقيف المشتبه به يأتي في أعقاب عملية تفتيش باشرتها الشرطة القضائية بمدينة تطوان، أمس الاثنين، بمنزل عائلته الكائن بدوار الرومان على بعد 50 كيلومتر من مدينة طنجة، مشيرا الى أنه تم توقيف شقيقه وحجز سيارتين ودراجة نارية من الحجم الكبير تحمل لوحات ترقيم مزورة، و 430 غراما من الكوكايين و 90 غراما من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مهم بالعملة الصعبة.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ارتباطات الشبكة الإجرامية التي ينشطون فيها، وتوقيف كافة المشتبه فيهم المتورطين.

 

 

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