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بالصور..سعد المجرد محيح في فرنسا مع جاد المالح
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 23:16 بالصور..سعد المجرد محيح في فرنسا مع جاد المالح | ثقافة و فنون
بالصور..سعد المجرد محيح في فرنسا مع جاد المالح
ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد و هو يستمتع بأوقاته بفرنسا رفقة الفنان المغربي العالمي ''جاد المالح''،في صور خاصة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك.

شوف تيفي : ماريا جعدود

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد و هو يستمتع بأوقاته بفرنسا رفقة الفنان المغربي العالمي "جاد المالح"،في صور خاصة نشرها عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك.

ورافق المجرد الصورة بتعليق قدم فيه الشكر للكوميدي جاد المالح الذي شارك معه مؤخرا في أغنية "أنا ماشي ساهل" وذلك لحضوره إلى جانبه العرض الذي قدمه المجرد اليوم الثلاثاء بفرنسا.

وحصدت الصورة العديد من الإعجاب والتعاليق من طرف جمهور المعلم ،متسائلين عن أسرار تواجد سعد بفرنسا و لقائه الدائم بالكوميدي جاد المالح.


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شوف تيفي سعد المجرد الحضور الكوميدي كاد المالح الإعجاب صداقة.

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