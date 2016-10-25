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سار للمغاربة.. إدارة الدفاع الوطني توظف ''تلاميذ دركيين متخصصين'' وهاكيفاش غادي تخلصهوم
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 23:07 سار للمغاربة.. إدارة الدفاع الوطني توظف تلاميذ دركيين متخصصين وهاكيفاش غادي تخلصهوم | مجتمع
سار للمغاربة.. إدارة الدفاع الوطني توظف ''تلاميذ دركيين متخصصين'' وهاكيفاش غادي تخلصهوم
فتحت إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) باب الترشيح في وجه الحاصل على شهادة تقنية متخصصة مساعدة في طب الأسنان، حيث ستتمكن الناجحات في المباراة لخوض تكوين بدرجة ''تلميذ دركي متخصص''.

شوف تيفي


فتحت إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) باب الترشيح في وجه الحاصل على شهادة تقنية متخصصة مساعدة في طب الأسنان، حيث ستتمكن الناجحات في المباراة لخوض تكوين بدرجة "تلميذ دركي متخصص".

ولم تحدد الإدارة عدد المناصب المتبارى عليها مما يجعل حظوظ حاملات هذه الشواهد الأقرب إلى التوظيف بعد اجتياز مباراة حول تحرير ثلاثة مواضيع العربية، الفرنسية وفي التخصص.


وكشفت الإدارة المنظمة أن الأجر الشهري الصافي الذي سيتقاضاه الموظف عند تعيينه في أسلاك الإدارة حسب درجات التوظيف وذلك دون احتساب الاقتطاعات الخاصة بالتغطية الصحية والتعويض عن الإقامة.

و قد جاء الإعلان على الشكل التالي:
الدرجة : تلميذ دركي متخصص

التخصص : مساعدة في طب الاسنان

عدد المناصب : غير محدد

تاريخ النشر : 21 اكتوبر 2016

 

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