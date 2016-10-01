عكس الأحزاب الكبرى... فيدرالية اليسار تتجاهل الطعن في الإنتخابات البرلمانية

رغم تفويض الهيئات التقريرية لفيدرالية اليسار لوكلاء اللوائح على المستوى الوطني للطعن أمام المحكمة الدستورية في دوائرهم، لم يضع أي طعن إنتخابي باسم فيدرالية اليسار لدى المحكمة الدستورية.

شوف تيفي



رغم تفويض الهيئات التقريرية لفيدرالية اليسار لوكلاء اللوائح على المستوى الوطني للطعن أمام المحكمة الدستورية في دوائرهم، لم يضع أي طعن إنتخابي باسم فيدرالية اليسار لدى المحكمة الدستورية.

وكشفت مصادر من داخل الفيدرالية، أنها لم تضع أي طعن إنتخابي في الدوائر التي ترشحت بها، رغم أن بيانا سابقا للفيدرالية صرحت من خلاله عن وجود خروقات رافقت العملية الإنتخابية البرلمانية الأخيرة.

وأضافت ذات المصادر، أن الفيدرالية فضلت العمل الميداني والقاعدي والتعريف ببرنامجها للحفاظ على تماسك الأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالية، حيث اعتبرت ذات المصادر اللجوء للمحكمة الدستورية هو مضيعة للوقث سيستغل لما هو أحسن.

وفي ذات السياق، إستقبلت المحكمة الدستورية عددا كبيرا من الطعون الإنتخابية في بعض الدوائر خاصة من حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية والإتحاد الإشتراكي.