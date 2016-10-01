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مثير.. بعد سرقة أحلام وكارديشيان ومحاولة اختطاف هيفاء وهبي، هذا ما وقع لمليونيرة بباريس
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 21:50 مثير.. بعد سرقة أحلام وكارديشيان ومحاولة اختطاف هيفاء وهبي، هذا ما وقع لمليونيرة بباريس | ثقافة و فنون
مثير.. بعد سرقة أحلام وكارديشيان ومحاولة اختطاف هيفاء وهبي، هذا ما وقع لمليونيرة بباريس
يبدو أن العاصمة الفرنسية باريس ستصنف سنة 2016 كأول عاصمة في العالم لسرقة النجوم وأصحاب المال والجاه، هي صورة سوداء قاتمة بدأت تظهر بها عاصمة الأنوار التي طغت الجريمة على نورها فأصبحت مدينة مظلمة.

شوف تيفي

يبدو أن العاصمة الفرنسية باريس ستصنف سنة 2016 كأول عاصمة في العالم لسرقة النجوم وأصحاب المال والجاه، هي صورة سوداء قاتمة بدأت تظهر بها عاصمة الأنوار التي طغت الجريمة على نورها فأصبحت مدينة مظلمة.

فبعد الحدث الأول للفنانة الكويتية أحلام والتي سرقت منها محفظتها الخاصة بأحد مقاهي باريس، وسرقة مجوهرات ثمينة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان ومحاولة اختطاف مطربة الإغراء اللبنانية هيفاء في ظرف شهر ونصف، قامت عصابة باختطاف سيدة أعمال مليونيرة بالقرب من منزلها منتصف يوم أمس الاثنين في نيس ضواحي العاصمة الفرنسيةحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وكشف نفس المصدر أن المهاجمين قاموا بإجبار الضحية على الترجل من سيارتها السوداء ذات الدفع الرباعي وإرغامها على ركوب سيارة أخرى أمام شهود عيان كثيرين، وفقا لما ذكره مصدر مقرب منها.

جدير بالذكر أن السيدة المختطفة هي سيدة أعمال غنية واسمها جاكلين فيراك البالغة 76 عاما، ورئيسة فندق غراند أوتيل في "كان" ذي الخمس نجوم.

 

 

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اختطاف كيم كارديشيان هيفاء وهبي أحلام باريس جريمة سرقة

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