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''كوسومار'' تستعد بدورها لـ''كوب22'' وتعقد ندوة لإبراز أن قطاع السكر يساهم في نهج استراتيجية شاملة لملاءمة النظام البيئي السكري ضد التغيرات المناخية
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 21:39 كوسومار تستعد بدورها لـكوب22 وتعقد ندوة لإبراز أن قطاع السكر يساهم في نهج استراتيجية شاملة لملاءمة النظام البيئي السكري ضد التغيرات المناخية | اقتصاد
''كوسومار'' تستعد بدورها لـ''كوب22'' وتعقد ندوة لإبراز أن قطاع السكر يساهم في نهج استراتيجية شاملة لملاءمة النظام البيئي السكري ضد التغيرات المناخية
كعادتها، شركة ''كوسومار''، الفاعل السكري الوحيد في المغرب، حاضرة بقوة في المحافل الوطنية والدولية الكبرى، لتبرز خبرتها وريادتها في مجالها. ولأن المغرب يستعد على قدم وساق لاحتضان مؤتمر المناخ ''كوب22

شوف تيفي

كعادتها، شركة "كوسومار"، الفاعل السكري الوحيد في المغرب، حاضرة بقوة في المحافل الوطنية والدولية الكبرى، لتبرز خبرتها وريادتها في مجالها. ولأن المغرب يستعد على قدم وساق لاحتضان مؤتمر المناخ "كوب22"، فإن الشركة تسعى لأن تُنجح هذا المؤتمر الدولي، وتساهم في موضوعه الرئيسي، الذي يتجلى أساسا في محاربة التغيرات المناخية وحماية البيئة. وعلى هذا الأساس، تنظم "كوسومار" ندوة تحت عنوان "قطاع السكر يساهم في نهج استراتيجة شاملة لملاءمة النظام البيئي السكري ضد التغيرات المناخية"، وذلك يوم  الخميس 27 أكتوبر بفندق "موغادور" بالدار البيضاء.

وتنظيم هذه الندوة، لأن "كوسومار" ملتزمة منذ عقود، مع شركائها، بوضع استراتيجية في ما يخص المسؤولية الاجتماعية والبيئية. فقد قامت باستثمارات لحماية البيئة، تفوق 7 ملايير درهم، همت إعادة تهيئة فروعها وتطوير نظم إنتاجها وإتباع تكنولوجيا تحمي الموارد الطبيعية، واستعمال الطاقة الخضراء وتخفيض انبعاثات الغازات. واليوم، فروع الشركة تحترم معايير البيئة في كل أنشطتها. ومن بين برامجها المحافظة على البيئة، نجد برنامج إعادة استعمال طاقة البخار في عمليات التنقية والتصفية، والذي يمكن من الاقتصاد في الطاقة بحوالي 16 ألف طن من أكسيد الكربون في السنة. كما أن الشركة تتبع نظاما  لخفض استعمالها من الماء في مجموع أنشطتها، عبر معالجة الرواسب، وقد تم تسجيل أكثر من 4 ملايين متر مكعب من الماء تم اقتصادها. وفي ما يخص خفض انبعاث الكربون، فقد تعاقدت الشركة مع مكتب متخصص للقيام بدراسات، وسيتم عرض النتائج خلال الندوة التي ستعقد الخميس المقبل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات. 

وستعرف الندوة حضور شركاء الشركة في مجال صناعة السكر، بالإضافة إلى خبراء مغاربة ودوليين مهتمين بالتنمية البيئية والطاقة الخضراء.

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شوف تيفي كوسومار ندوة كوب22 التغيرات المناخية مراكش

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