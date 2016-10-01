بالفيديو.. معدات عسكرية تجوب شوارع الدار البيضاء تثير فضول المغاربة

صادف بعض البيضاويين مساء اليوم الثلاثاء مرور عدد من الدبابات وهي تجوب بعض الشوارع بكورنيش عين الذئاب. وبقدر ما كان هذا المشهد غير مألوف بالنسبة للبعض، بقدر ما وجد فيه البعض الآخر، فرصة نادرة

شوف تيفي: م غ



صادف بعض البيضاويين مساء اليوم الثلاثاء مرور عدد من الدبابات وهي تجوب بعض الشوارع بكورنيش عين الذئاب. وبقدر ما كان هذا المشهد غير مألوف بالنسبة للبعض، بقدر ما وجد فيه البعض الآخر، فرصة نادرة للاطلاع عن قرب على نوع من أنواع الآليات الدفاعية للمملكة.

وكان هذا المشهد، كما يبدو، قد أثار إعجاب من حظوا بفرصة مشاهدته، وإن كانت عملية مرور الدبابات ببعض الشوارع، تعتبر مسالة عادية، لا تدخل في نطاق الأسرار، خاصة وأن المغرب ينظم معرضا للطيران بمراكش مفتوحا للعموم، يتم من خلاله استعراض بعض الطائرات العسكرية الحربية.

هذا وكان مرور هذه الدبابات بكورنيش عين الذئاب فرصة ليعلن من شاهدوها عن شعورهم بالفخر، بعدما أصبح المغرب يتوفر على تكنولوجيات جد متطورة في المجال العسكري.

وقد ربط عدد من المغاربة ممن اتصلت بهم "شوف تيفي" بين هذه الدبابات والصفقة المبرمة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، و التي تمتد إلى غاية سنة 2017 ، حيث حصل المغرب بموجبها على دفعة أولى من دبابات "أبرامز" شهر يوليوز الماضي.