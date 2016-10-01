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بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 20:20 عاجل:إقالة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات | بوليتيك
عاجل:إقالة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
بعد إطلاق القيود المفروضة على مكالمات فايبر وواتساب خلال اليومين الأخيرين، تم مساء اليوم الثلاثاء إقالة عز الدين المنتصر بالله من منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حسب مصدر

شوف تيفي

بعد إطلاق القيود المفروضة على مكالمات فايبر وواتساب خلال اليومين الأخيرين، تم مساء اليوم الثلاثاء إقالة عز الدين المنتصر بالله من منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حسب مصدر مطلع.

ولم تحدد أسباب هذه الإقالة. ولو أن بعض المصادر المقربة حاولت ربط الإقالة ببعض التجاوزات التي ارتكبتها الوكالة في مجال تقنين الاتصالات ودفاعها عن شركات تروج خدمات الاتصالات الهاتفية...

وتجدر الإشارة الى أن المنتصر بالله عين رئيسا للوكالة في سنة 2008.

 

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شوف تيفي المغرب وكالة تقنين المواصلات خدمة Voip المنتصر بالله

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