بعد خسارة ثلاثة مليارات درهم... برلماني يراسل الحكومة حول خدمة ال''VOIP''

مباشرة بعد عودة خدمة المحادثات الصوتية ال ''VOIP ''، بعث المستشار البرلماني نبيل الأندلسي بسؤال كتابي للوزير في حكومة تصريف الأعمال مولاي حفيظ العلمي ''بإلزام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بإحترام

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مباشرة بعد عودة خدمة المحادثات الصوتية ال "VOIP "، بعث المستشار البرلماني نبيل الأندلسي بسؤال كتابي للوزير في حكومة تصريف الأعمال مولاي حفيظ العلمي "بإلزام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بإحترام حقوق المستخدمين".

وطالب المستشار البرلماني المنتمي الوزير في الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الإله بن كيران، "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان استمرارية مجانية هذه الخدمة التواصلية، وإلزام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باحترام حقوق المستخدمين"، بعد قرار منع المحادثات الصوتية ال "VOIP ".

وقال الأندلسي حسب منطوق السؤال الكتابي الذي بعث به للوزير، أن "إقدام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قبل أشهر، على منع المحادثات الصوتية عن طريق خدمة "VOIP" عبر تطبيقات "واتساب" و"فايبر" و"سكايب"، أثار موجة من السخط الشعبي والاستياء العارم من طرف عموم المستخدمين لهذه الخدمة المجانية، اعتبارا للضرر الذي لحق بهم. هذا قبل أن تعمد ذات الوكالة بإعادة إطلاق ذات الخدمة، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2016، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين مجرد إجراء مؤقت مرتبط أساسا بإحتضان المغرب لتظاهرة COP 22.

وأضاف المستشار الأندلسي في رسالته، "أسائلكم السيد الوزير عن حيثيات قرار إيقاف ومنع المحادثات بتقنية "VOIP" ، خاصة في ظل الخسائر الهائلة التي تكبدها الاقتصاد المغربي من جراء هذا الإجراء، بحيث قدر تقرير أنجزه المركز الأمريكي للابتكار التكنولوجي، التابع لمعهد "بروكينغز"، حجم الخسائر المالية التي تكبدها الاقتصاد المغربي منذ قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منع المحادثات الصوتية عبر الخدمة المذكورة، بحوالي 320 مليون دولار أمريكي، بل ويضيف هذا التقرير الذي شمل الفترة الممتدة ما بين فاتح يوليوز 2015 ومتم يونيو 2016، أن خسائر حظر المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات "واتساب" و"فايبر" و"سكايب"، قد بلغ بالنسبة للمغرب ما يزيد عن ثلاثة مليارات درهم خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر".