البرلمانيون المنتهية ولايتهم معرضون لأداء غرامة مالية..لهذا السبب

مازال المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه ادريس جطو ينتظر تقارير البرلمانيين المنتهية ولايتهم التشريعية، والذين يجب عليهم الإدلاء بتقارير خاصة عن تطور ثرواتهم وذلك داخل أجل مدته تسعين يوما مباشرة

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مازال المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه ادريس جطو ينتظر تقارير البرلمانيين المنتهية ولايتهم التشريعية، والذين يجب عليهم الإدلاء بتقارير خاصة عن تطور ثرواتهم وذلك داخل أجل مدته تسعين يوما مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، حيث يصبح كل برلماني تخلف عن التصريح بممتلكاته معرضا لأداء غرامة قدرها 15 ألف درهم بقوة القانون.

وحسب قانون التصريح بثروات البرلمانيين فإنه يلزم أعضاء المؤسسة البرلمانية تقديم ثلاث تصاريح خاصة بثروتهم ثلاث مرات في خمس سنوات، الأولى عند دخولهم المؤسسة التشريعية والثانية بعد ثلاث سنوات والثالثة بعد انتهاء الولاية التشريعية.