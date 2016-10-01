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عاجل..نايضة مواجهات دامية بين سكان جماعة بوطيب بأصيلة و القوات العمومية
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 18:34 عاجل..نايضة مواجهات دامية بين سكان جماعة بوطيب بأصيلة و القوات العمومية | مجتمع
عاجل..نايضة مواجهات دامية بين سكان جماعة بوطيب بأصيلة و القوات العمومية
عرفت عملية هدم مجموعة من البراريك بمنطقة بوطيب نواحي أصيلا، مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين ساكنة حي المرح والقوات العمومية.

شوف تيفي

عرفت عملية هدم مجموعة من البراريك بمنطقة بوطيب نواحي أصيلا، مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين ساكنة حي المرح والقوات العمومية.

و تعرضت خلال هذه المواجهات حسب ما توصلت به "شوف تيفي"، سيدة لاعتداء خطير، فقدت على إثره وعيها قبل نقلها إلى مستعجلات مستشفى عمومي بأصيلة.
و تظهر السيدة من خلال فيديو توصلنا به، مستلقاة على الأرض مدرجة في دمائها.

و استنكر مجموعة، من المواطنين التدخل العنيف للقوات العمومية في حق الساكنة الذين يتخذون من هذه المنطقة مسكنا لهم .

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أصيلا القوات العمومية هدم براريك

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