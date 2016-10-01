عاجل..نايضة مواجهات دامية بين سكان جماعة بوطيب بأصيلة و القوات العمومية

شوف تيفي
عرفت عملية هدم مجموعة من البراريك بمنطقة بوطيب نواحي أصيلا، مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين ساكنة حي المرح والقوات العمومية.
و تعرضت خلال هذه المواجهات حسب ما توصلت به "شوف تيفي"، سيدة لاعتداء خطير، فقدت على إثره وعيها قبل نقلها إلى مستعجلات مستشفى عمومي بأصيلة.
و تظهر السيدة من خلال فيديو توصلنا به، مستلقاة على الأرض مدرجة في دمائها.
و استنكر مجموعة، من المواطنين التدخل العنيف للقوات العمومية في حق الساكنة الذين يتخذون من هذه المنطقة مسكنا لهم .
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