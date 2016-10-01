عاجل:خبر سار لعائلة الرضيعة للا خديجة بخصوص المختطِفة

علمت ''شوف تيفي''، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء والتي تتابع قضية الرضيعة للا خديجة التي اختطفت شهر شتنبر الماضي من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، استدعت مؤخرا، الأب نبيل

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء والتي تتابع قضية الرضيعة للا خديجة التي اختطفت شهر شتنبر الماضي من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، استدعت مؤخرا، الأب نبيل بهدف تعرفه على صور جديدة للمختطفة المزعومة.

و كشف نبيل اليوم الثلاثاء في تصريح خص به "شوف تيفي" أن العناصر الأمنية بشرته بقرب توصلها إلى المختطفة قصد توقيفها في أقرب وقت، مضيفا أنه اطلع على مجموعة من الصور تخص المعنية بالأمر.

و لم يفت نبيل من خلال ذات الاتصال، أن يوجه من جديد رسالة شكر إلى الملك محمد السادس الذي تكفل بعلاج مولودته و كذا لرجال الأمن الذين يقومون بواجبهم في هذه القضية كما يستدعي الواجب المهني.