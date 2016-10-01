 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العاهل المغربي يكسر حاجز البروتوكول ويقرع الطبول الإفريقية في تنزانيا | بوليتيك

العاهل المغربي يكسر حاجز البروتوكول ويقرع الطبول الإفريقية في تنزانيا

عاجل:خبر سار لعائلة الرضيعة للا خديجة بخصوص المختطِفة | مجتمع

عاجل:خبر سار لعائلة الرضيعة للا خديجة بخصوص المختطِفة

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك خلال تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك خلال تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

الفلكي المغربي الشهير الخطابي يبشر المنتخب الوطني: ستذهبون بعيدا في كان 2017 وستتأهلون لمونديال روسيا.. لكن..؟ | مجتمع

الفلكي المغربي الشهير الخطابي يبشر المنتخب الوطني: ستذهبون بعيدا في ''كان 2017'' وستتأهلون لمونديال

رسميا..هذا هو عدد ونوعية المنازعات الانتخابية التي تقدم بها حزب البام | بوليتيك

رسميا..هذا هو عدد ونوعية المنازعات الانتخابية التي تقدم بها حزب ''البام''

عبد الهادي بلخياط يسجل 30 دعاء لرمضان المقبل سيبث على دوزيم والأولى.. | ثقافة و فنون

عبد الهادي بلخياط يسجل 30 دعاء لرمضان المقبل سيبث على دوزيم والأولى..

تعرف على أفضل وجهة مغربية لسنة 2016 | مجتمع

تعرف على أفضل وجهة مغربية لسنة 2016

بالفيديو.. أطباء بمستشفى 20غشت بالبيضاء يحتجون على الأوضاع التعسفية التي يعيشونها بسبب اعتداءات المواطنين عليهم | مجتمع

بالفيديو.. أطباء بمستشفى 20غشت بالبيضاء يحتجون على الأوضاع التعسفية التي يعيشونها بسبب اعتداءات

مثير..ها بشحال كيخدم المهندس البنادري مولين فالليلة | ثقافة و فنون

مثير..ها بشحال كيخدم المهندس البنادري مولين فالليلة

هنا يكمن سر قوة الملك

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك خلال تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 17:08 الأمير مولاي رشيد يمثل الملك خلال تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني | بوليتيك
الأمير مولاي رشيد يمثل الملك خلال تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
مثل الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بالدوحة ، الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي وافته المنية أول أمس عن عمر يناهز 84 عاما.

 

شوف تيفي


مثل الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بالدوحة ، الملك محمد السادس، في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي وافته المنية أول أمسعن عمر يناهز 84 عاما.

وقد استُقبل الأمير مولاي رشيد من قبل أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بقصر الوجبة حيث قدم لسموهما التعازي في وفاة صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن هذا الاستقبال حضره عدد من سامي المسؤولين القطريين، من بينهم على الخصوص سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

وقد غادر الأمير مولاي رشيد قطر في أعقاب مراسم تقديم التعازي، حيث كان في وداع سموه لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الأمير مولاي رشيد تعازي أمير قطر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

العاهل المغربي يكسر حاجز البروتوكول ويقرع الطبول الإفريقية في تنزانيا | بوليتيك

العاهل المغربي يكسر حاجز البروتوكول ويقرع الطبول الإفريقية في تنزانيا

رسميا..هذا هو عدد ونوعية المنازعات الانتخابية التي تقدم بها حزب البام | بوليتيك

رسميا..هذا هو عدد ونوعية المنازعات الانتخابية التي تقدم بها حزب ''البام''

مثير.. هذا هو تاريخ النطق بالحكم في حق المرأة القوية هند العشابي التي تزوجت برجلين | بوليتيك

مثير.. هذا هو تاريخ النطق بالحكم في حق المرأة القوية ''هند العشابي'' التي تزوجت برجلين

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال بناء مسجد جديد بدار السلام بتنزانيا | بوليتيك

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال بناء مسجد جديد بدار السلام بتنزانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم .. امرأة ترش السحر بإحدى محلات بيع المجوهرات بمدينة تطوان | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

صادم .. امرأة ترش السحر بإحدى محلات بيع المجوهرات بمدينة تطوان

أطباء مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء يشتكون من اعتداءات المواطنين المتكررة على الأطر الطبية | خارج البلاطو

أطباء مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء يشتكون من اعتداءات المواطنين المتكررة على الأطر الطبية

ولدي رجاوي متاهمينو بالقتل و هو مكانش فالتيران وعطاوه 15 العام (فيديو) | بــووز

ولدي رجاوي متاهمينو بالقتل و هو مكانش فالتيران وعطاوه 15 العام (فيديو)

خطير..فلاح حايدو ليه عينيه بسباب بطاطا وها شنو وقع بالكارة | خارج البلاطو

خطير..فلاح حايدو ليه عينيه بسباب بطاطا وها شنو وقع بالكارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طبيب مغربي رفض معالجة طفلتين و تركهما تصارعان الموت بدعوى أنه اشتغل 24 ساعة متواصلة و المواطنون يمنعونه من المغادرة | مجتمع
منذ 3 دقائق

طبيب مغربي رفض معالجة طفلتين و تركهما تصارعان الموت بدعوى أنه اشتغل 24 ساعة متواصلة و المواطنون

العاهل المغربي يكسر حاجز البروتوكول ويقرع الطبول الإفريقية في تنزانيا | بوليتيك

العاهل المغربي يكسر حاجز البروتوكول ويقرع الطبول الإفريقية في تنزانيا

عاجل:خبر سار لعائلة الرضيعة للا خديجة بخصوص المختطِفة | مجتمع

عاجل:خبر سار لعائلة الرضيعة للا خديجة بخصوص المختطِفة

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك خلال تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني | بوليتيك

الأمير مولاي رشيد يمثل الملك خلال تقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.