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الفلكي المغربي الشهير الخطابي يبشر المنتخب الوطني: ستذهبون بعيدا في ''كان 2017'' وستتأهلون لمونديال روسيا.. لكن..؟
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 16:33 الفلكي المغربي الشهير الخطابي يبشر المنتخب الوطني: ستذهبون بعيدا في كان 2017 وستتأهلون لمونديال روسيا.. لكن..؟ | مجتمع
الفلكي المغربي الشهير الخطابي يبشر المنتخب الوطني: ستذهبون بعيدا في ''كان 2017'' وستتأهلون لمونديال روسيا.. لكن..؟
ظلت نظرته متشائمة للمنتخب الوطني، إلى درجة تغييبه عن حسابته الفلكية.. لكن اليوم، ثمة شيء ما جذب الفلكي المغربي الشهيد عبد العزيز الخطابي إلى أسود الأطلس ومروضها الثعلب ''هيرفي رونارد''، ليعود من جديد

شوف تيفي


ظلت نظرته متشائمة للمنتخب الوطني، إلى درجة تغييبه عن حسابته الفلكية.. لكن اليوم، ثمة شيء ما جذب الفلكي المغربي الشهيد عبد العزيز الخطابي إلى أسود الأطلس ومروضها الثعلب "هيرفي رونارد"، ليعود من جديد إلى ممارسة حرفته في التنجيم مع المنتخب الوطني المغربي.

وآثر الخطابي، أن يبشر رونار وأسوده بما اعتبره خبرا سارا من خلال "المشعل" و"شوف تيفي"، حيث أكد في حديث معهما، أن الفريق الوطني سيذهب بعيدا في كأس إفريقيا خلال يناير 2017.

ومن خلال حساباته الفلكية التي شملت الناخب الوطني، قال الخطابي إن هيرفي روناد، مدرب فرنسي الأصل، مزداد في 30 شتنبر 1968، ورقمه في علم "النيميرولوجي" هذه السنة هو 21، "هذا الرقم يسمى عندنا نحن الفلكيين، برقم الحظ الأكبر، مما يعني وفق توقعاتي أن الناخب الوطني سوف يذهب بعيدا مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا"، قبل أن يؤكد الخطابي على أن رونار سيتأهل مع الفريق الوطني لكأس العالم في روسيا 2018.

وبقدر ما بشر الخطابي المنتخب بتوغله أكثر في كأس إفريقيا، وتأهله لكأس العالم، بقدر ما قال، إن رقم رونار سيتحول بعد سنتين، أي خلال سنة 2018 إلى رقم 16، خاصة وأنه سيبلغ من العمر حينها 50 سنة.. "ورقم 16 يعني عند الفلكيين، رقم الفشل والسقوط، وهذا يعني في حساباتي الفلكية أن رونار وأسوده لن يحققوا شيئا في مونديال روسيا". يقول الخطابي.

وأكد هذا الفلكي على أن رونارد يتوفر على شخصية مغناطيسية جاذبة، تؤثر على الفريق الوطني من حيث العطاء.. كما يتميز بطلبه الدائم للنصيحة والمساعدة وثقته في نفسه، رغم أنه في يعتبر تواجده رفقة المنتخب الوطني تجربة صعبة للغاية، مع إدراكه أن نجاحه في مهمته إلى جانب الأسود ستكون بداية لمجد آخر. لكن الهاجس الذي يواجهه رونار حاليا، يقول الخطابي، هو أنه ما يزال يبحث عن التناغم بين اللاعبين.. "وهنا أوجه إليه نصيحة فلكية.. عليه أن يكون شجاعا في اتخاذ قراراته، لأنه الآن يوجد في قمة الحظ، وقادر على الاندماج والتفوق والانتصار".

وجدير بالذكر أن آخر توقعات الخطابي التي أطلقها حصريا في "المشعل" و"شوف تيفي" قبل سنة، قال من خلالها إن حزب العدالة والتنمية سيفوز في انتخابات السابع من أكتوبر، لتليه أحزاب "البام والاستقلال والأحرار"، قبل أن يبشر أخنوش بالعودة إلى حزب الأحرار وقيادته في مرحلة ما بعد مزوار. ناهيك عن تبشيره لبنكيران برئاسة الحكومة لولاية ثانية.. "هاذ الشي كامل كيقولو الفلك حسب الخطابي، لكننا دائما نقول:الله أعلم".


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‫شوف تيفي

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المنتخب المغربي هيرفي رونارد الفلكي الخطابي كان 2017 مونديال روسيا الناخب الوطني

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