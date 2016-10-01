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رسميا..هذا هو عدد ونوعية المنازعات الانتخابية التي تقدم بها حزب ''البام''
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 16:31 رسميا..هذا هو عدد ونوعية المنازعات الانتخابية التي تقدم بها حزب البام | بوليتيك
رسميا..هذا هو عدد ونوعية المنازعات الانتخابية التي تقدم بها حزب ''البام''
كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن مجموع عمليات المنازعات الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر، التي تقدم بها مرشحو ومرشحات الحزب.

 

شوف تيفي


كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن مجموع عمليات المنازعات الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر، التي تقدم بها مرشحو ومرشحات الحزب.
وذكر الحزب، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن عرائض الطعن المقدمة إلى المجلس الدستوري همت 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، ليبلغ المجموع 76 عملية.

وأضاف البلاغ أن أهم وسائل الطعن، "ارتكزت على حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، وتم الارتكاز أيضا على نوع جديد من المخالفات همت خرق سرية التصويت، وذلك من خلال النشر المعمم والمتواتر والمتكرر يوم الاقتراع عبر وسائط الاتصال الاجتماعي لأوراق التصويت الفريدة الحاملة لعلامة التصويت على اللائحتين المحلية و الوطنية لحزب العدالة والتنمية وذلك على صفحة الفيسبوك المسماة "فرسان العدالة والتنمية" مرفقة ببروفيلات أعضاء هذه الصفحة".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن وسائل طعن أخرى ارتكزت "على حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا وشابته مناورات تدليسية، بما في ذلك على الخصوص مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية والنقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات والناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع وأمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية".

كما توجد حالات تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر وعدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر. في وقت سجل الحزب أن مرشحيه اعتمدوا مبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري والقضاء الانتخابي، حيث يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها و على عقوبتها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

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