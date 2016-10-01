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عبد الهادي بلخياط يسجل 30 دعاء لرمضان المقبل سيبث على دوزيم والأولى..
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 16:29 عبد الهادي بلخياط يسجل 30 دعاء لرمضان المقبل سيبث على دوزيم والأولى.. | ثقافة و فنون
عبد الهادي بلخياط يسجل 30 دعاء لرمضان المقبل سيبث على دوزيم والأولى..
سيكون صاحب ''يا بنت الناس'' و''القمر الأحمر'' و''البوهالي'' عبد الهادي بلخياط حاضرا بصوته الجميل في القناة الأولى والقناة الثانية بعد أن سجل ثلاثين دعاء خاصا بالشهر الفضيل.

شوف تيفي: ع.س

سيكون صاحب "يا بنت الناس" و"القمر الأحمر" و"البوهالي" عبد الهادي بلخياط حاضرا بصوته الجميل في القناة الأولى والقناة الثانية بعد أن سجل ثلاثين دعاء خاصا بالشهر الفضيل.


وسجل بلخياط هذه الأدعية لصالح القناتين فيما تم التعتيم عن المبلغ الذي تقاضاه في هذا العمل، إذا أن عبد الهادي تفرغ للدعوة والغناء الديني بعد اعتزاله وأحيى آخر سهرة كبرى السنة الماضية في إطار فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في مجال السماع والمديح الذي يتقنه عبد الهادي بلخياط بتميز كبير.

 

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‫شوف تيفي

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عبدالهادي بلخياط موازين تسجيل أدعية القمر الأحمر رمضان

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