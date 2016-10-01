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بالفيديو.. أطباء بمستشفى 20غشت بالبيضاء يحتجون على الأوضاع التعسفية التي يعيشونها بسبب اعتداءات المواطنين عليهم
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 16:23 بالفيديو.. أطباء بمستشفى 20غشت بالبيضاء يحتجون على الأوضاع التعسفية التي يعيشونها بسبب اعتداءات المواطنين عليهم | مجتمع
بالفيديو.. أطباء بمستشفى 20غشت بالبيضاء يحتجون على الأوضاع التعسفية التي يعيشونها بسبب اعتداءات المواطنين عليهم
احتج أزيد من أربعين طبيب وطبية صباح اليوم الثلاثاء داخل مستشفى 20غشت بالدار البيضاء بسبب التعسفات والأوضاع غير الملائمة التي يعيشونها داخل المستشفى مؤخرا.

 

شوف تيفي

احتج أزيد من أربعين طبيب وطبية صباح اليوم الثلاثاء داخل مستشفى 20غشت بالدار البيضاء بسبب التعسفات والأوضاع غير الملائمة التي يعيشونها داخل المستشفى مؤخرا.

وأكد المحتجون على أن هذه الوقفة جاءت بعد أن تعرض أحد المساعدين الإجتماعيين لإعتداء شنيع من طرف مجهول يدعي أنه مسؤول بشركة الأمن الخاص المتعاقدة مع إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد باليضاء حيث تم التهجم عليه وهو يزاول عمله بعبارات نابية وتهديده.

وأضاف الأطباء أنهم ينددون بهذا الإعتداء على الموظف المذكور كما أنهم يستنكرون أي تدخل همجي ضد أي إطار في قطاع الصحة بالمستشفى وهو يزاول عمله.

و قد طالب المحتجون،من وزارة الصحة تعزيز حماية موظفي وأطر ومستخدمي القطاع لتأمين المرافق الصحية العمومية لضمان الإستقرار الصحي.

 

 

 

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أطباء مستشفى 20غشت البيضاء يحتجون الأوضاع التعسفية

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