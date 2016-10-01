مثير..ها بشحال كيخدم المهندس البنادري مولين فالليلة

يتساءل العديد من المتتبعين في مواقع التواصل الاجتماعي عن الأجر الذي يتقاضاه المهندس عثمان مولين الذي أصبح متخصصا في البندير وأغاني العيطة والشعبي، وقد يستغرب البعض من ثمن إحيائه لحفل سواء أكان

شوف تيفي



يتساءل العديد من المتتبعين في مواقع التواصل الاجتماعي عن الأجر الذي يتقاضاه المهندس عثمان مولين الذي أصبح متخصصا في البندير وأغاني العيطة والشعبي، وقد يستغرب البعض من ثمن إحيائه لحفل سواء أكان صغيرا أم كبيرا، والذي قد يصل إلى سبعة ملايين سنتيم فضلا عن مصاريف الإقامة، يعني القضية غادي طلع على مول العرس بواحد 8 المليون، والذي يبدو من خلال هذا الباريم الذي حدده عثمان مولين أن الأخير هندس الساحة الفنية مزيااااان وعرف من أين تأكل الكتف.

ربما لأن المهندس البنادري اتسعت شهرته بسرعة البرق، وأصبح له سطاف من الشيخات، لذلك فهو لا يستطيع العمل في حفل خاص أو عام بدونهم، لأن الظاهر أن الفرقة الشعبية التي تجمع بين أصالة الشيخات ومعاصرة قائدهم البنادري هي السر وراء ارتفاع تكاليف إحياء حفلاته الفنية، بل إنه ضرب سوق النجوم عرض الحائط وأصبح الأعلى أجرا بين فناني الشعبي الذين سيحسبون ألف حساب لدخيل جديد على ميدان الشعبي والعيوط، متميزا بطريقته الخاصة وقادما له من شعبة الهندسة.