عاجل:الإطاحة بشرطي في حالة سكر طافح متلبسا بأخد رشوة أمام ملهى ليلي بعين الذئاب

علمت شوف تيفي أن عناصر الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء،أطاحت مساء أمس الإثنين بضابط شرطة كان في حالة سكر طافح ومتلبس بأخد رشوى من قبل سيدة في الأربعينات من عمرها أمام حانة في منطقة عين

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن عناصر الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء،أطاحت مساء أمس الإثنين بضابط شرطة كان في حالة سكر طافح ومتلبس بأخد رشوى من قبل سيدة في الأربعينات من عمرها أمام حانة في منطقة عين الذئاب بالدارالبيضاء.

وفي تفاصيل الخبر.. كان المعني بالأمر متواجدا داخل حانة عندما تلقى مكالمة هاتفية من سيدة قيل على أنها كانت تطالب الشرطي المذكور بخدمة حيث طالبها بمبلغ مالي مقابل الخدمة، لتمده إياها بداخل سيارة الأخير.

وأضافت مصادرنا على أن عناصر الضابطة القضائية بالزي المدني أوقفت الضابط في الوقت المناسب حيث كان متلبسا بأخد رشوة من السيدة ليتم نقله بسيارتهم الخاصة إلى وجهة مجهولة .

أما فيما يتعلق بالسيدة التي مدت الشرطي « م.ب » بالمبلغ المالي فقد قيل عن نصبت كمين للشرطي بموافقة وكيل العام للملك حيث سبق للضابط أن تسلم رشاوي وقام بأعمال غير قانونية لتم بذلك إسقاطه في الفخ وإيقافه.