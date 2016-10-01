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بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 15:15 مثير.. هذا هو تاريخ النطق بالحكم في حق المرأة القوية هند العشابي التي تزوجت برجلين | بوليتيك
مثير.. هذا هو تاريخ النطق بالحكم في حق المرأة القوية ''هند العشابي'' التي تزوجت برجلين
من المرتقب أن تعاد قضية المرأة القوية ''هند العشابي'' إلى الواجهة غذا الأربعاء حيث سيكون موعد النطق بالحكم في المحكمة الابتدائية بالرباط حسب المجلة العربية الشهيرة ''هي'' لهذه القضية التي أثارت ضجة

شوف تيفي

من المرتقب أن تعاد قضية المرأة القوية ''هند العشابي'' إلى الواجهة غذا الأربعاء حيث سيكون موعد النطق بالحكم في المحكمة الابتدائية بالرباط حسب المجلة العربية الشهيرة ''هي'' لهذه القضية التي أثارت ضجة وسط الإعلام ورجال المال والأعمال.
هند العشابي صاحبة شركة للطيران الخاص ومجموعة من الاستثمارات في مجال المال والأعمال خلقت الحدث بعد توقيفها وهي تهم بمغادرة المغرب، بسبب تقدم زوجها الدبلوماسي الكويتي صادق محمد صلاح بشكاية يتهمها فيها بالخيانة الزوجية والفساد، وهي في نفس الوقت زوجة لرجل الأعمال كريم بناني وبينهما ابنة اسمها سارة تأكد فيما بعد أنها ابنة كريم حسب شهادة طبية تم الإدلاء بها من طرف دفاع هند العشابي بعد تشكيك الكويتي صادق صلاح في نسبها.
ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم غذا الأربعاء في حق هند العشابي، أما بالنسبة للمتهمين جنحيا سيكون في الـ03 من نونبر المقبل.

 

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شوف تيفي المغرب هند العشابي النطق بالحكم المحكمة الابتدائية توقيف مطار محمد الخامس

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