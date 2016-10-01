سعيدة شرف تلجأ للطب الفرنسي وها علاش

كشفت مصادر عليمة أن الفنانة سعيدة شرف تستعد لأن تسافر رفقة زوجها للديار الفرنسية من أجل استكمال عملية العلاج لزوجها الذي تعرض لحادثة سير خطيرة بداية الشهر الجاري.

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كشفت مصادر عليمة أن الفنانة سعيدة شرف تستعد لأن تسافر رفقة زوجها للديار الفرنسية من أجل استكمال عملية العلاج لزوجها الذي تعرض لحادثة سير خطيرة بداية الشهر الجاري.

وبعد أن استفاق زوجها من الغيبوبة وبدأت تطرأ عليه بعد التغييرات في حالته الصحية قررت شرف أن تستعين بأطباء فرنسيين لاستكمال علاج زوجها الذي يحتاج لعمليات الترويض من أجل أن يعود إلى ممارسة حياته العادية.

وأضاف المصدر أن العملية التي قام بها أطباء لزوجها في الدار البيضاء كللت بالنجاح، وتنتظر فقط أن يتحسن بشكل تام ليستطيع السفر إلى فرنسا وبالضبط بباريس من أجل استكمال عمليات الترويض.