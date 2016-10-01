حريق يأتي على 150 هكتارا من الحلفاء بإقليم تاوريرت

شوف تيفي:و م ع
أتى حريق ، اندلع أمس الإثنين بمنطقتي مضماض وتاغيلاست بدائرة العيون (إقليم تاوريرت) ، على 150 هكتارا من الحلفاء .
وبحسب مصدر من عمالة الإقليم ، فإن الحريق الذي اندلع حوالي التاسعة صباحا بمنطقتي مضماض (جماعة عين الحجر) وتاغيلاست (جماعة تنشرفي) تمت السيطرة عليه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال .
وأضاف المصدر أن عملية إخماد الحريق تمت بفعل تضافر جهود عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ، فضلا عن السلطات المحلية وسكان المنطقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.
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