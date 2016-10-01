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رسميا.. سعد لمجرد يبدأ تصوير مسلسل عربي بداية 2017
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 14:20 رسميا.. سعد لمجرد يبدأ تصوير مسلسل عربي بداية 2017 | ثقافة و فنون
رسميا.. سعد لمجرد يبدأ تصوير مسلسل عربي بداية 2017
علمت ''شوف تيفي'' أن سعد لمجرد سيبدأ تصوير مسلسل عربي ضخم بداية سنة 2017، رفقة نخبة من النجوم العرب من مصر ولبنان حيث يخوض فيه سعد بطولة مطلقة في سابقة في تاريخ الفنانين المغاربة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن سعد لمجرد سيبدأ تصوير مسلسل عربي ضخم بداية سنة 2017، رفقة نخبة من النجوم العرب من مصر ولبنان حيث يخوض فيه سعد بطولة مطلقة في سابقة في تاريخ الفنانين المغاربة.
وفضلا عن ذلك ينتظر أن يؤشر سعد لمجرد على أحد الأفلام السينمائية المعروضة عليه حيث قال مصدرنا أنها 4 أفلام سينمائية سيحاول سعد في غضون الأيام القادمة الموافقة على فيلم من هذه الأفلام.
وسيغني سعد لمجرد نهاية أكتوبر بفرنسا على إحدى المسارح الكبرى في العاصمة الفرنسية باريس في حفل كبير من المنتظر أن يجلب عدد كبير من المتتبعين لظاهرة ''لمعلم''.

 

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سعد لمجرد لمعلم أفلام مسلسل فرنسا مصر لبنان النجوم العرب

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