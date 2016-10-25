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بالصور..قائد يهدم مشروعا في طور الإنجاز ويخفي معالمه كي لايشاهده الملك!
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 14:08 بالصور..قائد يهدم مشروعا في طور الإنجاز ويخفي معالمه كي لايشاهده الملك! | مجتمع
بالصور..قائد يهدم مشروعا في طور الإنجاز ويخفي معالمه كي لايشاهده الملك!
أكد المقاول سعيد شقروني مدير شركة ''شقروني نت'' والذي يتابع بعض الموظفين بالإرتشاء مقابل تحويل أموال مستحقة لصالح مقاولته، أنه تعرض لأغرب موقف من طرف

شوف تيفي

أكد المقاول سعيد شقروني مدير شركة ''شقروني نت'' والذي يتابع بعض الموظفين بالإرتشاء مقابل تحويل أموال مستحقة لصالح مقاولته، أنه تعرض لأغرب موقف من طرف قائد منطقة سيدي الطيبي بسلا، وصرح لـ ''شوف تيفي'' أنه تفاجأ بقائد المنطقة وهو يحضر الجرافات والشاحنات ويهدم مشروع مركب سوسيوثقافي للقرب في طور الإنجاز، كانت شركته تقوم ببنائه ثم توقف بسبب نزاع قضائي.

وقام بنقل جميع المعدات مثل لوحات ''الكالفانيزي'' و معدات ''السانتير'' ودك الأساسات وغيرها من المعدات الثمينة''.
وأضاف الشقروني أن القائد أخبره كونه ''نفذ تعليمات مسؤول بالمنطقة، لأن الملك سيقوم بتدشين مشروع في الجوار، ولايجب أن يشاهد مشروعك المتوقف'' فرد الشقروني على القائد بأن '' من المفروض أن يشاهد الملك المشروع المتوقف، ويكتشف لوبي الفساد الذي قام بتوقيف مشروعه، لا أن يهدمه دون موجب قضائي، وأنا متأكد أن الملك إذا عرف ماقام به القائد من تطاول على مشروع في نزاع قضائي فإنه سيحوله للتحقيق'' حسب تعبير الشقروني.
قائد يهدم مشروعا في طور الإنجاز ويخفي معالمه كي لايشاهده الملك!قائد يهدم مشروعا في طور الإنجاز ويخفي معالمه كي لايشاهده الملك!قائد يهدم مشروعا في طور الإنجاز ويخفي معالمه كي لايشاهده الملك!

 

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