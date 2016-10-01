بالفيديو..عثمان مولين مهندس شاب حمل البندير بدل شعلة العلم

إلى ما جات بالقلم تجي بالقدم مثل مغربي شهير وساخر، لكن جاء شاب آخر اسمه عثمان مولين غزت فيديوهاته مواقع التواصل الاجتماعي بحر الأسبوع ليبدل من أحوال المثل ويضيف عليه إلى ما جات بالدبلوم تجي

شوف تيفي: ع.س

إلى ما جات بالقلم تجي بالقدم مثل مغربي شهير وساخر، لكن جاء شاب آخر اسمه عثمان مولين غزت فيديوهاته مواقع التواصل الاجتماعي بحر الأسبوع ليبدل من أحوال المثل ويضيف عليه إلى ما جات بالدبلوم تجي بالبندير.

الشاب عثمان جاء بعيطة شبابية جديدة، وبدأ يقترب منه فنانون مغاربة يؤدون نفس اللون الشعبي، وذاع صيت المهندس، وساعده في ذلك دبلومه فضلا على أنه أظهر براعة في حمل البندير والضرب على جلده، إنه فن الشعبي الذي يدر أموالا طائلة على مطربيه في حين أصحاب الدبلومات يأكلن العصا أمام البرلمان ولا يجدون قوت يومها، لهذا فحالة عثمان يجب أن تدرس بين المعطلين حتى يتأكدوا أن الخدمة إلى ماجاتش بالقلم تجي بالقدم والى مجاتش بيهم بجوج تجي بالطر والعيطة والبندير.