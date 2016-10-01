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بعد 16 سنة من الفرار.. اعتقال الفقيه مختطف وقاتل أطفال زوهريين
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 13:44 بعد 16 سنة من الفرار.. اعتقال الفقيه مختطف وقاتل أطفال زوهريين | حوادث و حقوق
بعد 16 سنة من الفرار.. اعتقال الفقيه مختطف وقاتل أطفال زوهريين
بعد مرور 16 سنة، تمكنت السلطات الأمنية بمدينة طنجة من اعتقال الفقيه مختطف وقاتل الأطفال الزوهريين بالجماعة الترابية لبني يخلف بالمحمدية، حيث تم تسليمه لرجال الدرك الملكي بالمركز الترابي بني يخلف

شوف تيفي

بعد مرور 16 سنة، تمكنت السلطات الأمنية بمدينة طنجة من اعتقال الفقيه مختطف وقاتل الأطفال الزوهريين بالجماعة الترابية لبني يخلف بالمحمدية، حيث تم تسليمه لرجال الدرك الملكي بالمركز الترابي بني يخلف نهاية الأسبوع للبحث معه قبل تقديمه للعدالة في حالة اعتقال، وتتخوف حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء،عائلات الضحايا حسب مجموعة من التصريحات من اطلاق سراح المتهم بسبب التقادم.

المتهم الذي ظل في حالة فرار لمدة 16 سنة،ولا يتوفر على بطاقة وطنية، سبق له أن ارتكب مجموعة من الجرائم من بينها جريمة اختطاف وبثر أذني ابن أخ الرئيس السابق للجماعة الترابية لبني يخلف المهدي الشهبي سنة 2000 وهي الجريمة التي سبق أن تناولتها جريدة ''الأحداث المغربية'' في حينها كما ضبط وهو بصدد ارتكاب جريمة ثانية في حق طفل؛قبل أن يختفي


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