بنادري الداودية في جلسة محاكمة بخصوص اغتصابه ابنته و هذه التفاصيل

يمثل يوم غد الأربعاء، ''رضوان الفوضى ''بنادري الداودية، أمام القاضي في جلسة جديدة سيقدم خلالها تقرير خبرة الطبية، وذلك في شأن التهمة الموجهة إليه باغتصاب ابنته الذي نتج عنه الحمل.

شوف تيفي

يمثل يوم غد الأربعاء، ''رضوان الفوضى ''بنادري الداودية، أمام القاضي في جلسة جديدة سيقدم خلالها تقرير خبرة الطبية، وذلك في شأن التهمة الموجهة إليه باغتصاب ابنته الذي نتج عنه الحمل.

و حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، من المنتظر أن تستدعي هيأة المحكمة الابنة للاستماع إلى أقوالها من جديد، و هو ما جعلها في حالة نفسية صعبة، وصلت حد تهديدها بالانتحار، لأنها لم تعد تطيق الوضع و الفضيحة أمام الأهل و الجيران.

و أشارت مصادر الصباح، أن البنادري لم ينف التهمة المنسوبة إليه أثناء التحقيق معه، ورد عليها بالقول إنه لم يكن في كامل وعيه عندما كان يمارس الجنس على ابنته، و إنه كان يتخيلها فتاة أخرى و هو ما أكدته ابنته أيضا عند الاستماع إليها .





