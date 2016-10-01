متعجبوش: هذا هو اللوغو الجديد ديال مدينة الدار البيضاء للي كلف العمدة 300 مليون وعام ديال الخدمة

''تمخض الجبل فولد فأر''. هاذ المثل كينطبق كليا على مجلس مدينة الدار البيضاء، للي طلع ليه تغيير ''اللوغو'' الخاص بالعاصمة الاقتصادية كزابلانكا بغسيل الفندق.

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''تمخض الجبل فولد فأر''. هاذ المثل كينطبق كليا على مجلس مدينة الدار البيضاء، للي طلع ليه تغيير ''اللوغو'' الخاص بالعاصمة الاقتصادية كزابلانكا بغسيل الفندق.

تصورو أن مجلس المدينة، ويا حسرة في الدار البيضاء للي كتعج بالطاقات والمبدعين، كلف واحد ''الأجونس'' سميتها (A3) باش تصايب ليه ''اللوغو'' ديال لمدينة، وهاذ الوكالة دوزات عام تقريبا باش تصيبو، علما أن الشينوا كتبني في عام مدينة كاملة.. المهم من بعد عام ديال التخمام خرج ''اللوغو'' وكان عادي جدا (we casablanca)، وكيف مكتشوفو فالصورة، مكيعكسش حتى القيمة الجمالية والعمرانية ديال الدار البيضاء.. لكن إلى عرفتو الثمن بشحال تصايب غتشدكم الدوخة..

هاذ ''اللوغو'' آلحباب، طلع لمجلس المدينة بـ300 مليون سنتيم، مليون كينطح مليون. هذا فالوقت للي كان ممكن نحصلو على هوية بصرية للدار البيضاء من ذاك الشي الرفيع لو تعطا التصميم ديالو للمبدعين الصاعدين من الشباب، بل كان غيطلع بثمن أقل بـ300 مرة، والأكثر من ذلك، غيقولو للعمدة العماري ''الله يخلف''.

المدون المغربي أمين رغيب دخل على الخط، ونشر تدوينة كتسخر من هاذ ''الصفقة''، بحيث علق على هاذ العملية بـ''لاحول ولا قوة إلا بالله كاينين دراري مصممين فعمرهوم 15 سنة إيصاوبو حسن من هاد اللوغو بمليون مرة''.. وزاد قال، ''كنعرف بنات وولاد مبدعين بزاااف، وكان يمكن ليهم يديورو حسن من هاذ الخدمة التي لا تمت لهوية مدينة الدار البيضاء بصلة، كان يمكن تدار مباراة وتكون المنافسة بين مصممين شباب للحصول على ''Logo'' أكثر تعبيرا وأصالة''. لكن للأسف، كيقول المدون، المسؤولين عزيز عليهم هادوك اللي كيهضرو بالفرونسي وداكشي، وكايديرو اجتماعات العمل وهوما كاياكلو les Huitres. ''الحاصول إلى عطاك العاطي لا تحرث لا تواطي''.