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حصري و بالصور..أسرار من قلب غرفة نوم الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته "صابرين" بعد الجريمة
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 12:28 حصري و بالصور..أسرار من قلب غرفة نوم الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته صابرين بعد الجريمة | حوادث و حقوق
حصري و بالصور..أسرار من قلب غرفة نوم الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته "صابرين" بعد الجريمة
قامت ''شوف تيفي'' بجولة خفيفة داخل غرفة الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته ''صابرين'' بعد سقوطها من سطح منزله الكائن بعين السبع بالدار البيضاء يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري.

شوف تيفي:م غ

قامت "شوف تيفي" بجولة خفيفة داخل غرفة الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته "صابرين" بعد سقوطها من سطح منزله الكائن بعين السبع بالدار البيضاء يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري.

ووقفنا من خلال هذه الجولة على عدد من الأغراض الخاصة بمهدي والتي كانت أبرزها خزانة كتبه التي تضم روايات وكتب الفلسفة حسب تخصصه و بعض صوره المعلقة عليها .

و حاولنا من خلال هذه الجولة الاستماع لوالدة مهدي التي رفضت الحديث عن القضية، و عن ملابساتها خصوصا و أنها تعيش أزمة نفسية صعبة بعد اعتقال ابنها المهدي بلعيان.

و كانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد استدعت والدة مهدي للتحقيق الأسبوع الماضي، بعد العثور على رسائل نصية قصيرة في هاتفها توصلت بها من طرف صابرين تقول فيها إنها ترغب في الانتحار.

و لازالت تداعيات هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي، مستمرة و التحقيقات فيها متواصلة.

أسرار من قلب غرفة نوم الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته أسرار من قلب غرفة نوم الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته أسرار من قلب غرفة نوم الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته أسرار من قلب غرفة نوم الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته

 

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